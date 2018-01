Voici une Information concernant la Nintendo Switch :A la fin de chaque bilan financier, Nintendo précise son planning. Pokemon Switch est toujours prévu pour cette année ou plus tard, Project Octopath Traveler, Fire Emblem et Yoshi n'ont toujours pas de date, et ne parlons pas de Bayonetta 3 et Metroid Prime 4. Les jeux avec une date fixée avant fin mars sont ceux qui devraient permettre à Nintendo d'écouler plus de 2 millions de consoles supplémentaires...Source : https://nintendosoup.com/pokemon-still-coming-switch-2018-later-fire-emblem-switch-2018/