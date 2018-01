En effet, ils vous présenteront également des plans clairs, des bestiaires complets et détaillés ainsi que de nombreux conseils techniques [...] Mais par-delà la connaissance du jeu dans son entier, les Guides Complets de l'Écureuil Noir vous offriront en plus tout ce que vous devez savoir sur l’histoire et le contexte du jeu !

Après deux Guides Complets Rétro-Mag dédiés à Super Mario World et à Super Mario bros.3 , quoi de plus normal que de s’intéresser à présent à Super Mario bros. 2 ?

posted the 01/31/2018 at 08:26 AM by gunstarred