Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Nintendo, qui a écoulé 14,81 millions de Nintendo Switch au 31 décembre 2017, souhaiterait écouler 17.7 millions à la fin de cette année fiscale, soit fin mars 2018. Ça serait un chiffre monstrueux, après seulement un an de commercialisation. A noter que la WiiU est donc déjà dépassée, en seulement 9 mois. .Au niveaux des jeux, Nintendo aurait écoulé plus d'un million de Xenoblade Chronicles 2, et ce en même pas un mois de commercialisation..Source : https://www.dualshockers.com/nintendo-shipped-14-86-million-switch-units-2017-predicts-17-74-million-march/

posted the 01/31/2018 at 08:04 AM by link49