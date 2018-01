Salut à tous !

Une page de l'histoire du retro gaming va se tourner sur Lille et ses environs ...

Gameswave est en vente ! Triste nouvelle ...

Le propriétaire des lieux étant malade, il se voit dans l'obligation de céder sa boutique

Dernier magasin indépendant de la région, proposant des perles du retro gaming et qui m'a permis d'avoir des collectors difficilement trouvables, voir introuvables

Olivier (le proprio) est un passionné, un vrai joueur, et il a participé grandement à ma vie de joueur pendant de nombreuses années!

Bref , je souhaitais partager , et aussi lui souhaiter une bonne continuation dans sa vie après gameswave



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1681149998607988&id=148636198526050



https://www.gamekult.com/actualite/la-celebre-boutique-games-wave-cherche-un-repreneur-3050801963.html