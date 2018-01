Bonjour ! Petite actualité matinale, pour vous faire part des derniers résultats fianciers de Nintendo. En effet, ce rapport nous apprend donc que la dernière production de Monolith soft, Xenoblade Chronicles 2, s'est écoulée (distribuée) à 1,06 millions d'exemplaires à travers le monde. Cette bonne nouvelle signifie, entre autre, que le titre a atteint (voir dépassé légèrement) les ventes globales du tout premier opus sur Wii, ce qui constituerait les meilleurs résultats de la franchise ! On peut cependant tempérer cette euphorie car le premier opus a été victime de nombreux piratages (et est sorti sur une machine qui possédait un public majoritairement pas destiné à ce type de production) tandis que le "spin-off", Xenoblade X, sur une plate-forme morte-née, ce qui n'a pas aidé ces projets à se faire connaître davantage. Désolé de ne pas mettre plus de contenu à mon article, Pour finir, vous pourrez aussi voir les résultats des autres titres de la machine hybride sur le lien ci-dessous.

posted the 01/31/2018 at 07:24 AM by k1fry