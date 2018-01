Un membre de 4chan prétends connaitre la liste de tout les persos à arriver dans SC6, à prendre avec de grosse pincettes:En tout 30 personnages en plus d'un Boss non jouable :- Mitsurugi- Sophitia- Kilik- Xianghua- Nightmare- Astaroth- Ivy- Maxi- Taki- Voldo (design ressemblant à un clown)- Talim- Raphael- Seung Mina- Yun Seung- Lizardman- Cervantes- Zasalamel- Tira- Z.W.E.I.- Viola- Yoshimitsu (nouveau design, ressemblant à un Kabuki de théâtre)- Heihachi (Basé sur son design de Tekken 7, disponible sur tout les supports)- Grøh (déjà dévoilé)- Daijiro (Soldat japonais immortel, se bat utilisant un Nigatana)- Jahangir (Combattant du moyen orient, se bat avec un Cimeterre)- Annette (Jeune fille sadique avec une tenue classique européenne, se bat avec un fouet en cuir)- Excelsis (Un golem fait à partir d'une armure géante, se bat avec un pile bunkers attacher à ses poignets)- Nikolas (Un barbare arrogant, devrait être relié à Rock en quelque sorte, se bat avec une massue épineuse)- Yuri (Personnage guest de Tales Of Vasperia)- Jago (Versions Xbox et Steam)- Bloodborne Hunter (Version PS4)- Lucina (Version Switch, qui devrait être annoncé à l'E3)- Inferno serait de retour en temps que Boss injouable.