Voici mon Avis sur la Beta du jeu Metal Gear Survive :Tout d'abord, j'y ai joué aussi bien sur Ps4 et Xbox One, et graphiquement, j'ai trouvé les deux versions identiques.La personnalisation de son personnage est assez poussé. Les musiques sont selon moi la chose la plus réussie de ce titre. La prise en mai est aussi instinctive et très facile. La caméra répond bien, et les petits clins d'œil à la Saga sont bien présents.Graphiquement, le jeu n'est pas moche, mais ce n'est pas non plus une tuerie. Les ennemis sont quand même assez moches. Par contre, les environnements et les personnages sont eux plutôt réussis.Le concept du jeu est quand à lui assez addictif, aussi bien en solo qu'en mode multi-joueurs, même si plus facile dans le dernier cas. Après, il faudra voir sur la durée, car même s'il y a pas mal de chose à débloquer ça risque de vite être lassant sur le long terme.Finalement, je trouve que Konami a fait du bon travail avec ce spin-off. Loin d'être l'énorme bouse que certains prédisaient je trouve. Ça reste fun à jouer et pas prise de tête. Si les serveurs suivent à la sortie du jeu, ça peut vraiment donner quelque chose de très intéressant.Breef, une agréable surprise, et vu le prix auquel est vendu le jeu, j'aurais tort de m'en priver...