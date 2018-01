Bonjour, bonsoir.

Après avoir upload la mauvaise version de l'épisode la nuit dernière et après maintes galères pour upload la version définitive, j'y suis enfin! Le nouvel épisode du playthrough de Yakuza 0 sous titré en Français est dispo sur ma chaîne Eko et Kiiwitch. Gros épisode que celui là puisqu'il y a deux grosses scènes cinématiques assez importantes pour la compréhension de l'intrigue du jeu.

Kiryu va enfin comprendre dans les grandes lignes la raison pour laquelle il a été piégé et surtout qui est l'auteur présumé de ce coup monté.

Bon visionnage ^^ .