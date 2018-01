La rumeur nous vient des forums anglais 4chan. Le 22 janvier dernier, un anonyme à en effet posté un message nous informant que la Sonic Team travaillerait sur un remake de Sonic Heroes depuis un certain temps, développé en parallèle de Sonic Forces, et qu'il devrait arriver très prochainement. Mieux encore, ce dernier nous livre quelques informations supplémentaires, dont une date de sortie !La suite ici : http://www.geekmpt.com/2018/01/un-remake-de-sonic-heroes-en-vue.html

posted the 01/30/2018 at 09:42 PM by linkgar0u