Vous aimez Contra ? Gunstars Heroes ? Ce jeu est fait pour vous.N'importe qui (moi le premier d'ailleurs) en voyant une image de ce jeu se dirait " qu'est-ce que c'est encore que cette merde indé comme yen a 100 ? ", mais ne vous laissez pas avoir par son chara design plus que douteux, ce jeu est une dinguerie du Run & Gun, rien que le trailer en dit long.Le jeu est plutot court comme tout les jeux du genre (environs 1 heure) mais propose plusieurs difficultés que se soit en mode story ou en arcade (une seul vie, pas de checkpoint), un mode arene ou on peut affronter 3 boss du jeu en meme temps et un mode endless, le tout jouable en coop offline.Bref ma premiere grosse surprise de l'année (ah et l'OST dechire pas mal).Une edition physique limitée contenant Bleed 1 (sympathique mais inferieur en tout point au second) et 2 sur PS4 est disponible chez Play-Asia depuis quelques semaines.Sinon le jeu paraitra sur le store Europeen de la PS4 et de la One le 7 Fevrier, le premier étant déjà dispo depuis un moment.et si vous n'etes toujours pas convaincu, laissons parler At0mium