Dans le cas d'EA, c'est l'un des plus grands éditeurs tiers de jeux au monde, avec des marques populaires comme Battlefield, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age et Titanfall. Mais une grande partie de sa valeur est détenue dans des licences comme Star Wars et la NFL, plutôt que dans le genre d'IP exclusive dont Microsoft a besoin. Aucun des quatre analystes à qui nous avons parlé n' a estimé, que c'était quelque chose de probable:



La capitalisation boursière d'EA est d'environ 35 milliards de dollars ", a déclaré David Cole, propriétaire de DFC Intelligence. Si le monde commence à découvrir que Microsoft est intéressé à les acquérir, ce cours boursier est susceptible de monter en flèche. Ensuite, vous devez faire face à d'éventuels problèmes antitrust, ce qui peut prendre un certain temps. Cela va donc coûter une prime.



"Il est difficile d'acheter un grand éditeur ", a-t-il ajouté. "Et si tu les as, tu peux tout foutre en l'air. Le bilan de Microsoft à cet égard n'est pas très bon. Ils ont eu beaucoup de succès avec Bungie, mais beaucoup d'autres choses ne se sont pas si bien passées. Qu'est-ce qu'ils vont faire de différent cette fois-ci?"



Michael Pachter de Wedbush Securities était tout aussi sceptique. Vous devez penser que peut-être la moitié des affaires d'EA est sur PlayStation 4 en ce moment. Tout cela disparaît dans une acquisition de Microsoft, y compris toutes ces licences (confirmé pour FIFA, Madden...), que les détenteurs insisteront pour être sur toutes les plateformes. Je ne le vois pas."

selon les 4 analyste, déjà présent dans l'article, qui a lancé la rumeur:Ceci vient de ce nouvel article: