Non mais sérieux c'est quoi cette inondation de pluie de jeux tout d'un coup sérieux Monster Hunter World, remake de l'épique SOTC, et ainsi que DB Fighterz (même si ce dernier m’intéresse largement moins que les 2 autres cité)La je me mate cette review et dont j'en reste juste bouche bée,je comptais commencer avec MHW (bon j'ai quand même fait le tuto et je suis déjà grave sous le charme, mon premier MH en passant) mais du coup je pense le mettre en stand by et commencer by cette BOMBE atomique de SOTC (surtout que le jeu ne sera pas aussi long que MHW j'imagine)Non mais sérieux les devs devraient se calmer à nous pondre autant de grosses bombes à la fois hahaOn part à la Chasse mon 'tit Foxxy ^^!!