Voici une Information concernant le jeu Dissidia : Final Fantasy NT :Le jeu est disponible depuis aujourd'hui, et bizarrement, aucun test ne tombe, à part celui de Gamergen :Apparemment, les testeurs n'auraient pas reçu leur jeu de la part de Square-Enix. A voir si cela cache quelque chose ou pas...Source : https://www.gamergen.com/tests/test-dissidia-final-fantasy-nt-action-rpg-type-arcade-jeu-combat-impressions-verdict-note-288683-4

posted the 01/30/2018 at 06:14 PM by link49