Voici une Information concernant le jeu Shadow of the Colossus sur Ps4 :Gameblog a testé le titre ce matin et lui a attribué la note de 9/10. Pour rappel, le jeu, déjà sorti sur Ps2 puis sur Ps3 dans une Edition avec le jeu ICO, sortira cette fois-ci sur Ps4 le 7 février 2018...Source : http://www.gameblog.fr/tests/2945-shadow-of-the-colossus-ps4