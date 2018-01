Il y a des Jeux , des jeux et des "je" .Celui ci fait clairement parti de la 1ere catégorie .Je m'explique .Il y a de ça 3 jours je me ballade tranquilement sur youtube en écoutant musique , musique et musique . Et là je vois dans mes recommandations un extrait d'OST d'un certain Celeste que j'avais entraperçu sur la liste infinie des jeux indés . Je clique sans conviction mais curieux et là BIM BAM BOUM , le morceau déboite .Je me dis : " Mais b***** de m**** , si ce morceau est dans le jeu , je le veux "Je décide donc d'acheter le jeu ! Le suspense n'était pas là mais il fallait bien que je le dise .Voici donc le testPetit 1 : Le gameplayEt oui , pour un jeu de plateforme , car c'est un jeu de plateforme , le gameplay reste le coeur du projet . Si le gameplay est mauvais on est pas content . Et bien rassurez vous tout de suite , Celeste a un gameplay simple , intelligent , fluide . Pour le coté simple il y a juste 4 actions que l'on peut faire : marcher , grimper , sauter , sprinter ( sur terre et en l'air ) et ... voilà ! Mais là on se dit , ouah c'est tout simple et on va vite se faire chier ! Et là je dis NON ! Car vient le deuxième point , l'intelligence du level design ! Car oui Celeste se renouvelle sans cesse et on va de bonnes idées en bonnes idées , de plateformes différente en pièges nouveaux , de petites bulles qui nous permettent un saut supplémentaire à une gentille petite plume qui nous permet de s'envoler et de froler des pics délicatement . Et tout ça sans aucun ralentissement , sans aucun chargement entre chaque mort . Car oui dans ce jeu on meurt .Petit 2 : On meurtOn va parler de la difficulté ici ! Car OH MON DIEU que ce jeu est difficile ! Mais de la difficulté qui fait du bien . Pas celle où on se dit " Mais c'est la faute du jeu ! " mais plutôt celle où on dit " Mais merde ! Pourquoi j'ai pas appuyé sur ce bouton ! !Pourquoi j'ai appuyé sur la flèche du bas alors qu'il fallait aller tout droit ! " . Cependant pas d'inquiètude tout celà est progressif et tout monte graduellement . Que ce soit la difficulté des environnements ( gouffre , vent , flammes de l'enfer , obscurité ... ) , des interactions ( bulles , plumes , blocs qui bougent , qui propulsent , qui tuent ... ) , les boss ( oui y'en a mais je ne dis rien dessus ) , les faces B , les objets à récupérer dans des lieux improbables , les secrets , les les les ... Vous l'avez compris , y'a de quoi faire !Petit 3 : Y'a de quoi faireOn va parler de durée de vie ici ! Et bien y'a de quoi faire , y'a de quoi faire , y'a de quoi faire . Je reviens un peu en arrière sur les objets à récupérer . Ceux qui sont tout en haut à droite de l'écran entre 20000 pics , un gouffre , un bloc rebondissant et qui vous font recommencer tout au début de la salle . Ou bien ceux qui sont caché dans une salle , elle même cachée par une autre salle qui se trouve être caché par un bloc dans une salle plongée dans la pénombre . Mais quels sont ces objets ? Des petites fraises toutes mignonnes qui servent à rien ? Des petites cassettes qui servent à rien ? Des gros coeurs qui servent à rien ? Ce serait triste non ? Et bien non ce n'est pas triste car chaque objet va servir à un moment ou un autre ! Dite vous bien qu'une fois l'histoire terminée , vous ne serez qu'à 1/3 de ce que le jeu propose ! Il y a tant à faire , tant à découvrir , tant de choses à gravir ! Car oui dans ce jeu on gravit une montagne !Petit 4 : On gravit une montagneHistoire ! Histoire ? Mais c'est un jeu de plateforme ! On s'en fout de l'histoire ! LOL ! Justement , pas LOL ! Une histoire gorgée d'émotion , voilà ce qu'il vous attend . Je ne vais rien spoiler rassurez vous mais juste vous dire que le sujet traité est rare dans les jeux vidéos , bien traité et tout prend son sens au fûr et à mesure ! Avec plusieurs personnages tous très juste , avec qui on s'attache très vite .Et tout cela sublimé par la musique !Petit 5 : La musique , la musique , je veux l'avoir et je l'aurai !Bon vous me connaissez moi et la musique ça fait 1 . Donc rassurez vous la musique est un point très fort du jeu . Elle accompagne parfaitement le jeu et sublime les moments important de l'histoire . Je n'en dis pas plus , la musique parlera d'elle même .Petit 6 : LA CONCLUSIONSi je devais rajouter un petit truc en conclusion je dirai simplement que c'est un jeu qui marque par sa poésie , son histoire , la manière dont elle est construite et racontée , son intelligence dans la manière d'évoluer au sein de la montagne , son plaisir de jeu , de perdre , de recommencer , de perdre , de réussir , de voir que la salle d'après est bien plus difficile , de se dire c'est impossible , de réussir , de se dire que c'est génial , de perdre à la salle suivante , de commencer à douter de ses capacités , d'éteindre le jeu , de se dire oh non encore un dernier essai , de rejouer 1h de plus , de découvrir un nouveau secret , de le tester , de perdre , de se dire c'est trop dur , d'y revenir plus tard , d'y arriver , de voir qu'il y a encore un secret derrière ce secret , de se dire mais c'est fou tout ce qu'il y a faire , de regarder le prix du jeu "19,99" , de se dire que c'est cadeau pour tout le plaisir qu'on y trouve et finalement de faire un test pour dire cela .Coup de coeur/10