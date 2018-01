Voici une Information concernant le jeu Spider-Man sur Ps4 :Le revendeur Cool Shop liste le jeu pour une sortie en septembre prochain. En effet, selon eux, le jeu d’Insomniac Games sortirait le 28 septembre prochain. Reste plus qu’à voir s’il ne s’agit pas d’un simple placeholder…Source : http://www.playstationlifestyle.net/2018/01/29/spider-man-ps4-release-date-listed-by-retailer/

posted the 01/30/2018 at 01:23 PM by link49