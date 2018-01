Tests

Claire : Extended Cut

Choppé sur Limited Run games, Claire est un jeu indé d'horreur en 2D.On y incarne Claire, qui se réveille à l’hôpital ou sa mère est soignée et à partir de là, tout part en vrille.Alors, que donne ce survival horror en pixel art?Comme toujours, c'est à vous de juger... mais mon avis, lui, est plus bas.Commençons par la technique.Vieux de la vieille, le côté 2D rétro est ce qui m'a poussé à l'achat du jeu.Les graphismes de Claire ne sont pas les plus détaillés dans le genre mais on a droit à quelque chose d'agréable. Les décors sont détaillés et variés compte tenu de taille du jeu et des lieux visités.Côté animation, il n'y en a pas beaucoup et quand il y en a, c'est le minimum syndical qui est donné. Malheureusement, les devs sont parti dans un côté trop rétro même sur le nombre de frames par anim.J'aurai bien aimé voir plus d’effets animés et surtout des animations soignées pour Claire et les NPC.Côté ambiance sonore, là, on a droit à de bons effets qui renforcent l'atmosphère du jeu et des musique plutôt agréables.Et pour finir, côté scénario, et bien, je dois dire que c'est pas super "Claire". (oui, j'avoue, l'était facile celle-là)Je suis pas sûr d'avoir vraiment comprit le scénario car tout n'est pas expliqué à la fin du jeu.On suit l'histoire, on sent bien qu'il y a une accroche et un twist qui se profile mais arrivé à la fin, les questions qu'on s'est posé au fil du jeu restent sans réponse.On ne peut qu’interpréter sa propre conclusion.Pour le gameplay...Alors, le gameplay de Claire est ultra basique. On avance, on saute, on déplace des objets.... et c'est tout.En mode Normal, Claire est avant tout un jeu explantation plus qu'un survival horror.On visite toutes les pièces des lieux qu'on visite sans trop de peine.Claire ne peut pas attaquer, elle ne possède qu'un briquet et une lampe torche, qui je suppose devait servir au gameplay sur papier mais qui ne sert finalement à rien dans le jeu, à part éclairer plus loin que le briquet.Donc, en gros, le gameplay se limite à visiter les lieux et courir pour ne pas se faire toucher par les ennemis.Il y a aussi des mini puzzles de temps en temps ou bien des NPC à sauver. Rien de bien ardu.Pour une raison que j'ignore, le jeu switch en mode Nighmare en cours de parti.Et là, le jeu deviens véritablement un survival horror... Car Claire, en plus d'avoir une santé physique, à aussi une santé mentale, la sanité.Quand la sanité de Claire est au plus bas, celle-ci affecte la santé physique pouvant littéralement faire mourir Claire de peur.Il faut alors fuir le plus vite possible et se cacher à l’abri pour que Claire se calme avant qu'elle ne meurt de peur.Le jeu se transforme presque en speedrun tellement il faut fuir les zones sans explorer les salles pour peu qu'on sache où aller.Car mettre le jeu en pause ou ouvrir la carte du jeu ne met pas le jeu en pause...Et malheureusement, la carte, on doit l'ouvrir très souvent pour savoir quel couloir emprunter, quelle porte on doit ouvrir.La map étant les blueprint des lieux (top view) et le jeu se déroulant en 2D, il n'est pas évident au début de s'y retrouver.Pour ce qui est de la durée de vie, le jeu se fini assez vite. Comptez 3 à 4h en premier run en essayant de tout récupérer. (en normal)En résumé,Claire : Extended Cut est un petit jeu d'exploration/horreur plutôt sympa dans son emballage mais qui pêche par un gameplay trop basique et une durée de vie bien trop courte.Mon avis est donc mitigé. Je ne le conseille pas spécialement, mais je ne le déconseille pas non plus (a petit prix).+ Ambiance réussie. (visuels et ost)- Trop court.- Gameplay trop basique./10Prochain jeu :