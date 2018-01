Préparez-vous à combattre et à naviguer sereinement avec la nouvelle manette Xbox Sans Fil Edition Limitée Sea of Thieves. Découvrez son design violet orné d’un mystérieux crâne fluorescent et profitez de ses poignées antidérapantes élégantes pour un plus grand confort et une meilleure précision. Enrichissez encore plus votre expérience grâce à la personnalisation et aux réglages sur-mesure* de vos boutons pour chacun de vos jeux et profitez d’une portée sans fil doublée par rapport aux manettes précédentes. Branchez votre casque stéréo compatible grâce à la prise casque 3,5 mm et profitez de la technologie Bluetooth pour jouer à vos jeux préférés sur tous les appareils Windows 10.*

En attendant le jeu au mois de Mars sur One, voici l'unboxing de la manette collector de Sea of Thieves.Descriptif présent sur le site XBOXPerso, je la trouve juste magnifique.J'espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens