Hello à tous !J'imagine que beaucoup d'entre vous ont passé leur week-end à poncer du monstre dans Monster Hunter World. Et je vous répondrez que vous avez bien raison, tout simplementMais au commencement d'une nouvelle étape dans cette série devenue mythique, nous voulions revenir sur un épisode antérieur, Monster Hunter Portable 3rd, sorti sur PSP, une console qui aura définitivement été gâté en ce qui concerne les jeux de cette série.Bonne vidéo à vous, et n'hésitez pas à poster vos remarques en commentaire juste en dessous ou même sur la chaîne Youtube si c'est plus simple pour certainMerci de votre attention et à bientôt !