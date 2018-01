Voici une Information concernant le jeu Monster Hunter World :En mode framerate, les détails tels que l'herbe sont légèrement moins complexes, tandis que la qualité de l'ombre est légèrement réduite. En mode graphique, il y a plus de détails et l’ensemble est plus propre. En mode résolution, pas sûr que la 4K soit atteinte et le framerate en prend un coup.Bref, quel que soit le mode, le jeu semble toujours très agréable. Capcom a donc fait du bon travail avec cette version…Source : https://www.gamespew.com/2018/01/heres-monster-hunter-world-looks-xbox-one-x/