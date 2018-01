difficile d'imaginer un meilleur remake pour Shadow of the Colossus

Les Plus

Les Moins

Gamekult

Metacritic 92/100 (pour l'instant)

OpenCritic 93/100 (pour l'instant)

A moins de s'attendre à des combats de boss inédits ou des secrets supplémentaires,Il y a bien quelques soucis techniques résiduels et des petits changements d'ambiance qui feront peut-être jaser, mais c'est vraiment du pipi de cheval en comparaison de l'ampleur du travail abattu par Bluepoint Games pour rhabiller un tel chef d'oeuvre sans le trahir. Avec une telle valeur sûre à prix réduit, on aurait du mal à ne pas dire oui à la vie.Un remake du feu de dieuUn jeu toujours magistral et majestueuxLa bande-son incroyable et légèrement amélioréeLe mode photo et les filtres graphiquesLes configurations alternativesSauvegarde automatique et manuelle à tout momentLa caméra joue encore parfois des toursQuelques bugs de collisions bizarres par-ci par làUne ou deux variations discutables par rapport à l'original