Eurogamer: *Essential*IBTimes UK: 10/10Destructoid: 10 / 10Push Square: 10 / 10Easy Allies: 5 / 5TheSixthAxis: 10 / 10Jeuxactu: 20/20Trusted Reviews: 10/10Gamer.no: 10/10We Got This Covered: 10/10Digitally Downloaded: 5 / 5Gaming Nexus: 9.8 / 10IGN: 9,7/10Game Revolution: 4.5 / 5Polygon: 9,5/10Game Informer: 9.0 / 10Metro GameCentral 9/10Hardcore Gamer: 4.5 / 5Gamespot: 9/10Jeuxvidéo.com 18/20Gameblog: 9/10millenium: 9/10Dualshockers: 9/10Rpgsite: 9/10twinfinite: 4.5/5Gamekult: 8 sélectionStevivor: 8.5/10GamesRadar+: 8/10Gamekyo 7/10

posted the 01/30/2018 at 08:09 AM by lightning