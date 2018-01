Le fondateur de Tesla va sortir un lance-flammes en édition limitée.Annoncé dimanche 28 Janvier, le lance-flammes de sa société The Boring Compagny sera limitée a 200 000 exemplaires.600 ou 500$ ?D'après le fondateur de Space-X, il sera parfait pour "enflammer n'importe quelle fêtes et aussi rôtir des noix".Le prix annoncé pour ce magnifique "jouet" est de 500$Lien pour préco en bas dans la Source

posted the 01/30/2018 at 02:39 AM by leblogdeshacka