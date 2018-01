Voici une Rumeur concernant la Nintendo Switch :A la base, un Nintendo Direct était prévu en janvier, mais Nintendo l'aurait repoussé à cause de la prochaine mise à jour de la Nintendo Switch et de son service en ligne payant. A la place, on a eu un Nintendo Direct Mini. Cependant, il semblerait qu'un Nintendo Direct ait lieu entre le 12 et 15 février 2018...Source : http://nintendotoday.com/rumor-new-big-nintendo-direct-coming-in-mid-february/