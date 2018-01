Le jeu a fait Top 5 sur Twitch pendant 5 jours et pareil sur Mixer il y a un réel engouement autour du jeu certains Streamers comme LIRIK on même oublier de Streamer Monster Hunter World malgrès le peu de contenu dans cette Bêta il faut l'avouer, les gens semble adorer le concept et voir toutes les situations imprévues que peut générer le jeu. Et moi même qui accumule actuellement plus de 230 heures Alpha / Bêta je découvre encore de nouvelles ZoneIl manque plus que les poissons et les sirènes mais l'ambiance avec les chants de sirènes est IncroyableJe trouve juste dommage qu'a cause de la communication en mousse les gens ne savent pas ce genre de choses...En tous cas c'est marrant de voir ce que font les gens sur Youtube ça fait plaisir que la NDA soit brisé