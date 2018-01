Voici une Rumeur autour de la Société Microsoft :Dans un article paru sur Polygon, selon un source proche de Microsoft, ce dernier souhaiterait acquérir Electronic Arts, même si les studios Valve et PUBG Corp., à qui l'on doit le jeu PlayerUnknown’s Battlegrounds, semblent aussi être une cible. Reste à voir si, en admettant que ça se concrétise, les possibles impacts de cet hypothétique rachat...Source : https://www.resetera.com/threads/polygon-microsoft-is-looking-into-acquiring-ea-says-reliable-source-close-to-microsoft-and-others.19654/

posted the 01/29/2018 at 07:48 PM by link49