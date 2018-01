Metal Max Xeno sortira bel et bien en occident vient d'annoncer Kadokawa, ce sera le deuxieme opus de la serie a dépasser les frontieres du Japon en 27 ans aprés Metal Saga sur PS2 qui avait eu le droit a une sortie aux USA.La version japonaise sortira le 19 Avril.De plus un nouveau perso fait son apparition, il s'agit de Mitsuki, un jeune homme de 26 ans qui erre dans ce monde sur le déclin. Il possède une grande intelligence et fait des recherches sur la Grande Destruction.Son tank est un Type 22 Flakpanzer.