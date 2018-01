Dan Birch est un fan du ZX Spectrum Next . Regrettant que la machine de Sir Clive Sinclair ne soit qu'une unité centrale, l'ingénieur s'est mis en tête de réaliser une version portable de la machine. C'est aujourd'hui chose faite et c'est plutôt bien fait !

posted the 01/29/2018 at 11:08 AM by gunstarred