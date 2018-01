Voici une Rumeur concernant la Nintendo Switch :L'année dernière sortait sur Ps4/PsVita le jeu Danganronpa V3 Killing Harmony. Si l'on en croit le listing de Micromania, le jeu sortirait cette année sur Nintendo Switch .Plus précisément, cette version serait vendue 59.99 euros et sortirait le 20 juillet 2018. Micromania a ensuite supprimé la page...Source : https://nintendosoup.com/rumor-danganronpa-v3-killing-harmony-may-coming-switch/

posted the 01/29/2018 at 07:47 AM by link49