Jeu Fini









Tokyo Xanadu raconte l’histoire de Kou, un lycéen sans histoire qui va découvrir un soir qu’Asuka la nouvelle élève de sa classe fait partie d’une organisation secrète qui combat les Greeds, des monstres invisibles aux yeux des humains et vivants dans un monde parallèle qui interagi avec le notre. Il va alors lui aussi obtenir le don de les voir et d’invoquer une arme pour pouvoir les affronter dans les dédalles ou ils se terrent. Tout deux seront alors ensuite rejoins par d’autres élèves, qui développerons eux aussi les mêmes facultés suites à diverses mésaventures, jusqu'à ce que la vraie menace fasse son apparition dans les derniers chapitres. Du classique pour tous ceux qui sont habitués à bouffer du shonen ou du RPG dans un univers moderne.- Fin et fluide- Persos attachants- Une certaine ambiance- Bonne durée de vie (environs 40/45 heures)- Combats funs et speed- Excellente OST- Voix japs- Sous-titres anglais- Trop de blabla- Histoire peu originale- Game design redondant dû au genre- Phases de Plates-formes trop timides- Obligé de finir le jeu 2 fois pour voir tout les donjonsTokyo Xanadu à plus ou moins la structure des jeux a la Persona, c'est-à-dire les phases dans le monde réel ou ça va parler pendant des plombes, mais aussi ou vous pourrez faire des activités en ville, parler aux PNJ, faire des achats, des quêtes annexe, augmenter vos relations ect… puis viennent ensuite les phases de donjons. Ces derniers font dans le classique à base de couloirs et de salles pour finir sur un boss, mais sont pour une bonne partie d'entre eux assez bien structurés et pas trop longs pour ne pas qu’on s’y ennuie, surtout que les combats ont la patate (Falcom oblige) et que l’OST envoie, je la trouve au passage globalement meilleure que celle de YS VIII .A noter que vers les derniers donjons Falcom ont voulu intégrer quelques phases de plates-formes, dommage qu’ils ne l’aient pas fait avant, ça aurait apporté un peu plus de variétés.Techniquement le jeu est plutôt propre (d’ailleurs je le trouve aussi plus joli que Ys VIII, notamment les visages) et artistiquement il se dégage finalement une certaine ambiance. L’histoire n’est pas très originale et longue a démarrer, mais les persos se révèlent plutôt attachant et on est plutôt triste de quitter cette petite bande une fois le jeu terminé.Malheureusement comme tout jeu qui se la joue Persona ça parle trop, mais vraiment trop et souvent pour ne pas dire grand-chose au point qu’on a parfois l'envie d’accélérer et de lire le résumé dans le menu (bien pratique), surtout qu’il arrive qu’on ait une heure voir plus sans donjon.Autre point negatif: si les ¾ des quêtes se débloquent dés le début des chapitres, certaines sont cachés et il faudra parler tout le monde en ville pour avoir une chance de tomber sur le PNJ qui vous donnera la quête secrète et des PNJ c’est pas ce qui manque, et disons le… c’est chiant (ou alors faut une soluce).Pour finir on est obligé de finir au minimum une fois le jeu pour avoir accès à tout les donjons car de nouveaux apparaissent en NG+, ce qui est une bien belle idée de merde (surtout quand on apprend ça alors qu’on s’est fait chier à faire tout les Rang S et chopper tout les coffres et qu’on aura pas les trophées correspondants