News très rapide, juste pour vous dire que les bundle de 2 clés Skullgirls sont à 1€ ! Et c'est un site sur (c'est l'ancien BundleStars) : https://www.fanatical.com/en/bundle/skullgirls-two-pack Un jeu de combat très sympa au passage, vous n'avez plus d'excuse pour ne pas l'essayer !

Like

Who likes this ?

posted the 01/28/2018 at 08:56 PM by suzukube