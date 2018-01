L’innovation de cet opus se trouve dans le gameplay puisque chacun de vos choix influenceront directement l’environnement dans lequel vous évoluez. Les développeurs ont essayé d’atteindre un nouveau pallier dans le genre "simulation immersive".



En effet le titre semble placer son ambiance particulière au cœur du gameplay et n'a pas vocation à scénariser chaque moment de l'histoire, comme un « grand nombre de jeux d'aventure modernes », explique Tim Stellmach, lead designer chez Otherside.



Warren Spector, qui a rejoint le projet en cours de route, souhaite lui aussi se passer de « séquences scriptées pour stimuler l'expérience des joueurs », respectant ainsi l'héritage des productions Looking Glass (Ultima Underworld, Thief, System Shock).



Laissant entendre que l'environnement réagira de façon dynamique à nos actions, Paul Neurath va plus loin et parle même d'un « gameplay immersif » combiné à un « élément d'improvisation émergente ».

La direction artistique un peu cartoon ne manque pas de cachet et la patte visuelle est très appréciable. Malgré tout, l’univers ne perd rien de sa saveur et l’on y garde bien un côté lugubre et inquiétant, surtout que nous étions dans une grotte jonchée par des guerriers squelettes lors de la session présentée..



Les développeurs nous ont ainsi montré comment progresser dans le jeu en soulignant l’importance du style de chaque joueur. Chaque profil étant différent, Underworld Ascendant offre une liberté quasi totale dans sa façon de progresser.



Cette liberté d’action est enrichie par une ingénieuse conception des niveaux. Après tout, pas très étonnant de la part des concepteurs de BioShock, Thief ou encore Gone Home. Ici, il était possible d’arriver au bout en suivant différents chemins. Chaque chemin disposait d’une approche différente, soit en la jouant selon nos capacités et les kits prédéfinis de nos héros, soit de façon plus silencieuse. Une caisse lancée par-dessus un ennemi pourrait lui infliger de lourds dégâts, chaque objet peut avoir une utilité et le tout semble correctement régie par la fameuse loi de Newton avec un équilibre entre le poids, la vitesse et la force de chaque arme.



Le joueur est donc au centre d'un monde qu'il va devoir découvrir au fur et à mesure de son avancée. L'interface épurée, le peu de véritables indications, la narration un peu mise de côté, les intentions du studio sont claires : se concentrer sur les mécaniques de gameplay et l'interprétation laissée au joueur. Le projet part avec de solides bases et au vu des grands noms qui travaillent dessus, on peut se rassurer en sachant qu'il est entre de bonnes mains. Maintenant, reste à patienter d'ici la fin de l'année pour voir le résultat final qui semble déjà particulièrement prometteur pour les amateurs du genre.