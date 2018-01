Tres bonne surprise ce Fire Emblem WarriorsPersonnage bien modeliser, bonne musique cinematique bien faite.Heroes classe, doublage japonais plein de bon point.La mode histoire est court (15h)mais apres on peut les refaire en hard donc ca va.Jai vraiment accrocher a cet univers Fire emblem jme suis plus eclater que sur le Zelda que je kifferEn bref je vous le conseille il est trouvanle pas chereEn attendant DQ Heroes 1+2 switch en FranceSur ce je go sur Dragon Ball!!!Pour des question sur le jeu en commentaires