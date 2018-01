Voici une Rumeur autour du jeu The Order 1886 :Le Studio Ready at Dawn travaillerait apparemment sur la suite du jeu The Order 1886. En effet, une offre d'emploi stipule que le studio travaillerait sur un TPS de type AAA, basé sur une nouvelle licence. Il se peut que le jeu The Order 1886 ait finalement droit à une suite, ou à un spin-off...Source : https://www.reddit.com/r/PS4/comments/7thuu0/the_order_1886_developer_is_apparently_at_work_on/