en parcourant le forum de sea of thieves je suis tombé sur ce post ,qui resume un sentiment partagé par de nombreux joueur (il est dans le top des post),ca va faire presque 1 ans que je suis membre de sot alpha,je me rapelle qu'on me disait "attend la beta tu verra" ouep bah jai vue ya quedal,le jeu est en dev depuis au moins 4 ans et je vois deja les dev dans leur podcast faire du damage control (oui pour moi c'est du damage control),en disant "nous continuerons a ajouter du contenue apres la sortie du jeu",moi je veux un jeux fini au launch,un jeu qui se suffit a lui meme surtout apres autant d'annee d'attente avec report,les mec ont quand meme reussi a faire 59 video et on en sait finalement pas grand chose de leur jeu....bref re coup de gueule sur sea of thieves appreciez ce post je ne pourrais pas resumer mieux que lui: