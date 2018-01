Il y a quelques années, il y avait des magazines papier sur les jeux vidéo (véridique), notamment un certain Console+, c'est dans ce magazine que j'avais croisé pour la première fois Zero Gunner 2 dans une sorte de review import pour sa sortie sur Dreamcast (si je me souviens bien), après son passage sur arcade (la belle époque des poches plaines de sous), il me faisait vraiment de l'œil, mais bon, au final le jeu n'étant apparemment jamais sorti dans nos contrés, j'ai rangé le magazine et les quelques photos qu'il contenait du jeu pour l'oublier comme un vieux magasine porno après une fin de célibat, sauf que dans le cas présent point de compensation.Quelques années après, dans un salon (Japanime ? Jeu vidéo ? Je ne me rappelle plus), au détour d'un couloir me frayant un chemin entre des bornes de "Dance Dance" ou des joueurs par forcément très souple, accomplissait des déhanchés à en faire pâlir un porte-avions, quand soudain ! la lumière (au bout du couloir), une petite borne blanche, seul, avec une inscription... Zero Gunner 2 ! Autant dire que ni une ni deux, tel un Japonais face à un distributeur de gashapon, je saute littéralement sur la borne qui manque de se casser la gueule, heureusement un mec qui reprenait son souffle après une partie de Dance Dance me servit de cale pour éviter le désastre, son pied par contre... Mais ceci, est une autre histoire (aussi peu intéressante, mais une autre histoire quand même), après avoir repris mes esprits, je vide l'intégralité de mon porte-monnaie pour essayer de trouver le montant exact ente deux morceaux de chewing-gum, pardon de gomme à mâcher (ça fait plus authentique), montant qui plus est affreusement cher, bref, une fois le tout insérait (je ne ferai aucune allusion graveleuse), j'ai enfin pu jouer à ce jeu, certes par forcément clinquant, mais dont le gameplay rattrapé le tout, un gameplay que j'avais trouvée à l'époque vraiment géniale, le fait de pouvoir faire pivoter l'appareil sur un axe changé vraiment la donne (même si déstabilisant au début), je me rappelle avoir passé un agréable moment en étant satisfait d'avoir pu enfin jouer au jeu.Et puis hier j'ai allumé ma Switch, je suis allé faire un petit tour sur le store, histoire de voir ce qui était arrivé et là, bam ! Zéro Gunner 2 à 7€, la carte bleue ayant remplacé les pièces, boum ! jachette ! et franchement, c'est un pur bonheur, alors certes ça a mal vieilli visuellement (et c'était déjà par la joie à l'époque), la partie sonore n'est pas franchement originale (faut dire que je n'avais pas entendu grand chose sur arcade) mais c'est tellement rétro que c'est bon, par contre le gameplay est toujours aussi bon, du moins pareil que dans mes souvenirs, quoique je me rende compte aujourd'hui que ce même gameplay facilite parfois trop les affrontements, j'ai remarqué aussi que le jeu ne s'appelle pas Zero Gunner 2, mais Zero Gunner 2- avec donc le petit "-" accolé au chiffre 2, je me suis un peu renseigné et en fait le développeur de ce "portage" n'a pas eu accès à toutes les données originelles du jeu et a donc du réécrire une grande partie du code, d'après ce que j'ai pu voir sur certains sites anglais, il y aurait quelques bugs, dont certains assez gênant, même si certains précisent aussi que les bugs peuvent ne pas se déclencher et que si ça arrive un redémarrage du jeu corrige le tout, personnellement, je n'ai eu aucun bug durant mes différentes parties, peut-être aussi parce que je ne joue qu'en mode portable avec la Switch et que les bugs sont pour le mode TV ? Je ne saurai dire, dans tous les cas futurs acheteurs vous êtes prévenue (pas sûr que des patchs arrive un jour).Bref, aujourd'hui, je suis aussi heureux qu'a l'annonce d'Ikaruga sur Gamecube et bien sûr Radiant Silvergun sur 360, ce jeu fait un peu partie de mon passé et je vais enfin pouvoir tronquer le magazine que je lisais dans les chiottes pour jouer au jeu au même endroit.