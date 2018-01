Toppo entame une lutte acharnée contre l'Univers 7 ! Toppo semblait avoir été vaincu par l'assaut de l'Univers 7 ! Mais alors qu'il se préparait au pire, quelque chose d'étrange se produit sur le corps de Toppo !?Synopsis 2 : Juste au moment où C-17 et Freezer parviennent à cerner Toppo, quelque chose d'inattendu arrive à ce dernier.(Traduction DB-Z.com)

Who likes this ?

posted the 01/28/2018 at 12:05 PM by diablass59