Federer rentre encore plus dans la légende en atteignant 20 victoires en Grand chelelm. Tout simplement énorme ! Cilic s'est vraiment bien battu, mais Roger a été un peu plus solide. A 36 ans c'est énorme ! Jusqu'où peut-il aller ?

posted the 01/28/2018 at 11:46 AM by lazzaroxx