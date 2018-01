avec le game pass qui va devenir incontournable sur xbox je vous propose ce bon plan:il suffit de vous rendre ici:https://www.microsoft.com/cs-cz/store/p/xbox-game-pass/cfq7ttc0k6l8/000B?rtc=1(il vous faut cliquer sur "rester sur ce store" 1 ere case)et avec vpn + paypal de cliquer sur loption offrir (2eme case bleu sur la page)il faut ensuite rentrer ladresse mail du destinatairesinon pour ceux qui veulent pas se faire chier c'est 42€ les 6 mois et 21 € les 3 mois voila voila (ah merde c'est la que je me rend compte que passer par les store etranger c'est pas si ouf que ca^^)Je vous laisse imaginer la rentabilité du truc si vous etes en partage de compte, les#fuckledemat et autre #jesuisboite ca va pas trop mal au cul?

posted the 01/28/2018 at 11:41 AM by skuldleif