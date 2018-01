En ce bon dimanche je vous partage l'OST de Resident Evil Code Veronica. Le jeu est un chef d’œuvre dans tous les sens du terme a mes yeux (mon meilleur souvenir de la Sainte DreamCast) et c'est avec plaisir que je vous partage l'OST de ce jeu culte.



L'aventure, les personnages et surtout les musiques sont tout simplement inoubliables.



C'est franchement un des meilleurs Resident Evil, ce jeu humilie facilement les Resident Evil actuel (le 7 compris) et n'importe quel survival horror de la gen (pour moi).



Voici un petit best of des musiques du jeu.



A écouter sans modération.



























































La meilleure musique pour moi, que de bons souvenirs pour une des meilleures Save Room de la série...A moment of relief...