Voici une Information concernant le jeu Monster Hunter World :Les Enseignes Comgnet précisent qu'en seulement 2 jours de commercialisation, le jeu Monster Hunter World s'est écoulé plus que le jeu Dragon Quest XI depuis sa sortie sur Ps4 dans leurs enseignes. Le jeu Dragon Quest XI s'étant écoulé à 1 410 000 exemplaires environ au Japon et en extrapolant, il est donc possible que le jeu Monster Hunter World se soit vendu en deux jours à plus de 1.4 millions d'exemplaires au Japon, soit un départ identique aux jeux Monster Hunter 4G ou Monster Hunter X Cross...Source : https://www.resetera.com/threads/media-create-sales-week-3-2018-jan-15-jan-21.18529/page-32#post-3842612