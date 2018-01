Jeux Video

En mettant de coté les promesses marketings, je pense tout de même que le système Game Pass va effectivement faire revenir Microsoft à diverses expériences solo mais sous une forme différente.En faisant une analyse Patcherienne sans avoir le même salaire (n'empêche que jusque là, on file vers ce que j'ai prédis y'a des années), j'entrevois une nouvelle forme de service avec des jeux solo certes, mais beaucoup plus court qu'à l'accoutumée.Prenons Halo 6 qui arrivera on ne sait quand.Je sens le jeu sortir avec un multi bien complet (essentiel pour la communauté et sur la longueur) mais une campagne solo plus courte. Style 3 ou 4h. Mais avec un deuxième morceau de campagne 6 mois ou un an plus tard, voir ensuite un troisième.En bref, un format épisodique dans le solo, ce qui serait en adéquation avec le service, en tout cas davantage qu'un laps de temps de 3 ou 4 ans entre chaque épisode.Avec le format épisodique pour le solo, ils peuvent :- proposer un renouvellement constant de l'offre- pousser les joueurs à ne pas se désabonnerEn augmentant le nombre de titres solo, dont une partie des licences phare type Halo/Gears/Fable (et d'autres si possible hein), ça permettrait de proposer plusieurs RDV par an.Après bien sûr, c'est loin d'être compatible avec tous les genres (un Ori 2 en épisodique, c'est juste pas possible quoi) mais je sens en tout cas que l'on se dirige vers cela dans un futur très proche, avec un premier aperçu des choses dans les mois à venir puis une totale démocratisation sur toutes les licences solo dès la prochaine gen.C'était mon avis du dimanche matin.Je suis quasiment guéri de mon fdp d'abcès, donc je suis un peu bavard