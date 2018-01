Voici une Information concernant le jeu Shadow of the Colossus :Digital Foundry a analysé le rendu sur Ps4 Pro :Selon eux, le mode 1080 / 60fps est verrouillé à 60fps. Le mode de contrôle classique est mieux que dans les versions précédentes en raison du lag réduit. Le studio Bluepoint a réaliser un tout nouveau moteur pour le jeu. Il s'agit de l'un des plus beaux Open-world de cette génération, bien que pas tout à fait à la hauteur des jeux Horizon : Zero Dawn et Assassin's Creed : Origins. L'apparence générale se rapproche du jeu The Witcher 3 : Wild Hunt. L'environnement, l'éclairage ou les animations sont réussis. Bref, le jeu est incroyable...Source : https://www.neogaf.com/threads/digital-foundry-shadow-of-the-colossus-ps4-pro-gameplay-first-look-4k-hdr.1460748/