Qui dit bêta sur PC dit bien souvent datamining et ce n'est pas Sea of Thieves qui cassera cette tradition si chère à Reddit. Attention, gros spoilers sur le contenu du jeu !Ainsi, Sea of Thieves a donc lui aussi le droit à son petit thread sur Reddit étalant son contenu dans les grandes largeurs. Une découverte qui tombe juste au moment où la communauté se questionne sur le contenu du jeu complet qui sortira le 20 mars sur Windows Store et Xbox One. Pour rappel, la bêta suit quant à elle son cours jusqu'au mercredi 31 janvier.Ci-dessous, vous pourrez donc retrouver la liste complète des éléments dénichés via ce datamining, avec quelques précisions lorsque cela s'avérera nécessaire. On vous le rappelle une dernière fois, ce qui suit en dessous inclut d**'énormes spoilers**, vous voilà prévenus !Coffres: Certains d'entre eux sont maudits, si vous essayez de les embarquer, il y aura forcément des effets secondaires. Le Drunken Chest, par exemple, vous offre une sacrée cuite lorsque vous le portez.Chest of SorrowCommon ChestDrunken ChestLegendary ChestMythical ChestRare ChestShipwreck Common ChestShipwreck Legendary ChestShipwreck Mythical ChestShipwreck Rate ChestCompagnies: Les factions sont les PNJ donneurs de quêtes. Pour plus de détails sur elles, référez-vous à l'article joint juste en dessous.Gold HoardersMerchant AllianceOrder of SoulsCréatures: Il s'agit de la vie sauvage qui occuppe les îles de SoT. Les requins sont le principal danger à éviter dans cette liste d'animaux et parrot veut dire perroquet, pour nos amis anglophobes.BatChickenFishesParrotPigSeagullSharkSnakeEnemis: Voilà un point critique, pour le moment nous n'avons vu que les squelettes, mais apparemment des sirènes seront agressives (alors que d'autres sont pacifiques) et ça confirme aussi le krakken, déjà aperçu sur certains artworks.Kraken - (ship wrapping tentacles)MermaidsSkelliesIl y aura probablement d'autre créatures et enemies qui ne sont pas présent dans cette liste: Par exemple les chats qui ont deja été montré des des artworks ou encore les rats (lorsque le bateau prendra l'eau on pourra apercevoir la présence de rat). Il y a aussi les pirates fantomes qui ont été annoncés et qui ne sont pas présent dans cette liste.Nourriture: Les différentes denrées consommables qui vous serviront à régénérer votre santé. La bêta fermée n'a (à priori) que des bananes.Banana (bananes)Coconut (noix de coco)Pineapple (ananas)Pomegranate (granade)RumMaps: La carte de Sea of Thieves est divisée en 3 zones, ou biomes. Sea of the Damned fait très probablement référence à l'instance où vont les morts avant de réapparaitre.Blue Sea of PlentySea of the DamnedThe WildsWide Sea of PlunderLandmark Locations: Le nom de toutes les places fortes, classées par région. Il s'agira sans doute d'îles sur lesquelles les joueurs pourront profiter de quêtes plus élaborées (objectif de voyage, etc).Blue Sea of Plenty:Crescent CoveCrescent IslandLone CoveMermaids HideawaySailors BountySmugglers BayWanderers ArchipelagoThe Wilds:ArchesCavern IsleOld FaithfulShipwreck BayThree PeaksWide Sea of Plunder:Crooks HollowDevils RidgeDiscovery RidgePlunder ValleySharkbait CoveSnake IslandThieves HavenPNJ: Beaucoup de PNJ manquent encore à l'appel dans la bêta, mais il faut savoir que du contenu a été retiré par rapport à l'alpha technique, puisqu'une seule faction est présente par rapport sur les 3 de l'alpha. On retrouve également tous les vendeurs, mais aussi des personnages «nommés» dont la fonction est encore un mystère.BelleBlind BobBounty DealerClothing DealerGeneric ShopkeeperGhost CaptainGold HoarderInnkeeperInnkeeper_hideoutMerchantNice MermaidOrder of SoulsPirate LordPotion SellerShipwrightWeapon Dealerles pnj nous renseignent sur ce que l'on pourra acheter dans le jeu, ainsi l'on apprend qu'il sera possible d'acheter des potions ! Mais aussi des fusils, des épées, des vetements et des améliorations de bateau mais il sera aussi possible de deposer une prime sur la tete d'un pirate comme l'indique le pnj ''bounty dealer''Enigmes: Il s'agit de la liste des interactions nécessaires à la résolution d'énigmes, soit le terrain de prédilection de le faction Gold Hoarders.BountyLocationDigHoleLookAtMapNonVagueNonUniqueLandmarksPlayInstrumentRaiseLanternPersonnalisation du bateau: On peut pas faire plus clair que l'intitulé, il sera apparemment possible de pimper son navire.CannonCapstanLiveryMastWheelBateau, autres: Tiens tiens, intéressant, un fusil harpon serait tout de même bien pratique pour défier un éventuel krakken. Plus de détails sur la navigation et l'équipement dans notre guide ci-dessous.Harpoon Gun (harpon)on pourra surement l'utiliser pour d'autres usages comme harponer des navires et pourquoi pas s'en servir pour aborder plus rapidement les bateaux enemis en les raprochants vers nous grace au harponProue du bateau: Toujours dans la personnalisation de votre embarcation, il sera possible de choisir ce qui figurera tout à l'avant du bateau.Angler FishBanjoDoveDragonjdarkLionMermaidParrotPoseidonSharkSkellylanternSkullheadSpinalSquidSwordfishUnicornZeusCargaison: Les différents containers qui pourront être présents sur le bateau.Banana CrateCannonball CrateChicken CrateGunpowder CratePig ContainerSnake BasketWood CrateBoutiques:Clothing ShopGH Company Equipment ShopMA Company Equipment ShopOOS Company Equipment ShopSaltys Equipment ShopShadys Equipment ShopArtéfacts: Des objets précieux que vous pourrez apparemment récupérer juste en explorant. Vaut probablement un joli petit pactole !Box (3 variants)Goblet (4 variants)Impressive (3 Variants)Vase (3 Variants)Armes: Tous les types de pétoires et de couteaux qu'il sera possible d'équiper. Pour rappel, seules 3 d'entre elles sont présentes dans la bêta fermée.BlunderbussBoarding AxeCutlassFlintlock PistolHeavy SwordPistolRapierSniper Rileexemple de customisation de bateauhulls (coques) :hulls:weathered hull (coque altérée)barnacles hullblank hull (coque blanche)red hull (coque rouge)white hull (coque blanche)black hull (coque noire)adventurer hull (coque d'aventurier)shoddy hull (coque de mauvaise qualité)mutiny hull (coque de mutinerie)oldbettsy hullsails (possibly with variations regarding motif): (eventuellement avec des variations de motifsblack sail (voile noire)red sail (voile rouge)white sail (voile blanc)adventurer sail (voile d'aventurier)weathered sail (voile altéré)shoddy sail (voile de mauvaise qualité)mutiny sail (voile de mutinerieoldbettsy sailDrapeauxon pourra customiser le drapeau de notre bateaules fichiers du jeux font références aux tapis, lanternes, capitaines rideaux, roue, escaliers, cabestan, figure de proue, arc, intérieur ...PossessionsChests: Nous avons actuellement un coffre à vêtements et un coffre à équipement, mais je peux voir d'autres références à un coffre d'armes et à une commode "vanité".Il y a "ItemSpawners" pour "washedUpItems" (comme ces barils de ressources et coffres aléatoires et d'autres choses sur Islands) - notamment un pour un "MessageInABottle"Je vois Dice dans la liste des "WieldableObjects" dans ces fichiers ..: DQuant aux animaux, vous semblez avoir manqué le poisson-clown et la variante de la mouette «skellygull».Création de personnagePeau: asiatique, noir, blancTête: Yeux, sourcils, dents, maquillage, cicatrices,CheveuxCorps: saleté, cicatrices, tatouagesPansements oculairesBeardsCrochetsPegsce n'est peut-être pas tout ce que vous pouvez personnaliser, juste quelques textures que j'ai remarquées.Potionsguérirrésurrection)poison)les fichiers indiques que nous pourrions voir un autre instrument. (on peut voir dans le trailer des violons par exemple)les fichiers font références au banjo, au tambour, à l'ukulélé, au violon et à la boîte vocale.Emblèmes: (qui semblent être une sorte de réalisations, tous avec plusieurs rangs):Gold Hoarder:Hoarder of Gold, or rare, or légendaire, or mythique, or grillé, or trempé de grog, larmes précieusesGolden VoyagerGardien d'un trésor étincelantChercheur d'énigmesMarin de l'horizon d'orOrdre des âmes:Voyager des âmes perduesMercenaire de l'ancien ordreChasseur des équipages mauditsChasseur des capitaines mauditsRaider des forteresses mauditesChasseur de crânes, crânes rares, crânes légendaires, crânes mythiquesChercheur des âmes perduesChercheur de forteressesMarin des os chuchotantDans l'ensemble je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont PAS dans ces fichiers - par exemple, alors que la troisième faction est mentionnée ici ou là, il y a beaucoup moins de fichiers que les autres factions, comme leurs rangs et récompenses, etc.SOURCES:https://www.millenium.org/news/286347.htmlreddit pour plus d'infos (voiles, customisation perso):https://www.reddit.com/r/Seaofthieves/comments/7t666p/sea_of_thieves_closed_beta_test_datamined/