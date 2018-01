Et voilà un petit article sur Sea of Thieves un petit malin nommé m4rx à eu accès a des fichiers du jeu sur la Bêta et voici ce qu'il a trouvéDans les fichiers de jeu extraits, sous la rubrique "Prototype", il y a une liste d'animations (également prototypes) pour le Kraken, y compris tenir le joueur (probablement dans ses tentacules), ingérer le joueur, "spitplayer" (sans doute les recracher, pas nécessairement craché sur eux ou peut-être de l'encre ?), et quelque chose appelé "waterdunk" qui pourrait également être une autre attaque.Pour moi il n'y aucune surprise là dedans je pensais juste pas que le Kraken puisse nous prendre dans ses tentacules j'ai hâte de voir çapour moi le Kraken il va faire çabroyer le navire, péter le mat, alors si il est encore capable de nous attraper, nous manger, nous recracher ? ou cracher de l'encre...ça risque d'être un bordel pas possible ^^ d'autant que Rare avait dit que si on se faisait attaquer par un Kraken, on ne serait pas de taille à l'affronter seul il faudra plusieurs navires et si on est seul il sera certainement préférable de sacrifier le navire et le capitaine et nous enfuir avec une barque et nos trésorsvoilà c'était la partie la plus intéressante le Kraken.il a également trouvé de la customisations de Navire donc là aussi c'est obvious mais je m'attendais pas à un harpon à la place des canons...pourquoi pas on peut faire beaucoup de chose avec ça !La personnalisation du navire est également un peu détaillée , et les fichiers indiquent que vous serez en mesure de personnaliser les canons, le cabestan (l'appareil qui vous permet de transporter votre ancre), la livrée, le mât et la roue du capitaine. En outre, sous 'Ship Misc', un canon à harpon est répertorié, ce qui est excitant et pourrait être utilisé pour chasser les requins, combattre le Kraken, ou peut-être attacher des bateaux ensemble pendant une bataille et tirer des tonneaux hors de l'eau. Ou, tout simplement harponner d'autres pirates pour le plaisir.A noter également: les sirènes, qui apparaissent dans la version bêta quand votre vaisseau coule pour vous ramener à vos amis ou à un nouveau vaisseau, sont apparemment listées comme ennemies avec le Kraken et les squelettes .c'est donc ce type de sirènes hostilesd'ailleurs je remercie Grievous qui m'a indiqué qu'en position S16 il y avait une Zone en construction c'est une Zone aquatique avec de mystérieuses Ruines et une entrée de grotte sous-marine c'est typiquement le genre d'endroit ou je mettrai des sirènes pas vous ?Et, quand il s'agit de nourriture, les noix de coco, les ananas et les grenades vont rejoindre la noble banane, bon ça c'eest cool mais on le voit dans le shop des marchands.voilà voilà c'était ce que j'avais à partager