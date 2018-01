Petit article pour faire un constat général sur les soit disantes soldes de janvier niveau jeux vidéos, j'ai fait le tour de la fnac, carrefour, micromania, un peu sur les sites web, mais j'ai jamais vu si peu de bonnes occasions jv. D'habitude même sans acheter je me dis que tel offre peut être sympa pour ceux qui aiment le genre ou le jeu, mais là je trouve que y'avait rien de bien intéressant. Que ca soit les soldes day one ou la 2eme démarque, ce que je vois reste peu intéressant.



J'ai juste trouvé homefront revolution à 10e à carrefour, malgré les mauvaises critiques je vais tester ca coûte pas grand chose, j'ai vu dragon quest builders à 25e à la fnac mais j'attends une version switch dans le même prix, mais pour le reste y'avait que des COD infinite warfare bradés tellement personne en veut, et pas grand chose d'autre.



CA doit être la fin de ce qu'on appelait les soldes, maintenant tout est bradé et en solde rapidement, suffit de voir monster hunter world à 46e à carrefour day one.



Et vous, vous avez trouvé de bonnes offres?