La GPD Win2 est un véritable PC gamer - tournant sous Windows 10 desktop - dans le format d'une Nintendo 3DS XL.Successeur de la Win1 - que j'avais pre-commandé day one sur IndieGoGo et dont je suis très satisfait - l'évolution est majeure, aussi bien en puissance qu'en design / ergonomie.Le processeur passe de l'Atom z8700 au Core m3-7Y30. Le gain en puissance est supérieur a 100%, aussi bien en CPU qu'en GPU.Démonstration avec Doom (2016) sous Vulkan: Impressionnant!En émulation, toutes les consoles rétro y passe sans problème jusqu’à la Wii / GC / PS2. Exemple ici avec God of War 2:La RAM est doublée - 8 GO, le stockage également - 128 GO au format M2, un véritable SSD donc avec une performance infiniment supérieure - dans les 500 MO par seconde en lecture / écriture. Il est remplaçable, on trouve des SSD M2 de 512 GO. Le lecteur Micro SD est toujours présent et bien plus rapide.L’écran est maintenant de 6", 720p H-IPS de Sharp. Le clavier est enfin centré et a l'air bien plus ergonomique. Les contrôles de jeux sont toujours présent, avec maintenant les boutons L3 / R3 en gâchettes. Les sticks sont les même que ceux de la Vita, avec en plus le support de la vibration.L'autonomie est aussi améliorée avec entre 6 et 8 heures de jeu, voir plus en mode underclock car oui, il est possible d'utiliser l'appli Intel XTU et de spécifier le TDP: Il est de 7-8w de base, mais il est possible de l'augmenter a 11w sans problème pour une puissance supérieure, ou inversement de le descendre. A 2.75w, la Win2 reste plus puissante que la Win1 (7w) et elle est donc parfaitement utilisable pour du retro-gaming, avec le gain en autonomie qui va avec. L’aération et la monté en chaleur était le gros défaut de la Win1, GPD a appris de leurs erreurs car elle est parfaitement maîtrisée sur la Win2, au point qu'elle est maintenant utilisable a 11w.Malheureusement, l’amélioration des specs a un cout: Le prix initial de la Win2 passe de $299 a 599$ - pour les 1000 premiers seulement - dont je fait partisElle est maintenant a $649 pour les 500 suivants - la moitié est déjà partie - et le prix risque de monter encore.Voici la meilleure review que j'ai trouvé pour avoir un aperçu de la bête:Et sinon oui, elle fait tourner Crysis, et plutôt bien!