ICONOCLASTS... J'en ai tellement entendu parler sur Twitter que je me suis dit qu'il faut que je me lance sur ce jeu ! Alors là, si il était sorti sur Switch aux côtés de Celeste, ce serait juste parfait, mais pour le moment, je me contente de la version PS Vita, qui me fait d'ailleurs redécouvrir cette petite console...







Bref, niveau jeu rétro de qualité, ce mois-ci m'a réservé 2 bonnes surprises ! Il faudrait que je teste à présent The End is Nigh, car vous êtes nombreux à me demander si je l'ai testé ^^ ! Et vous, vous avez aussi trouvé de petites perles indés ce mois ci ?