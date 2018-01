Voici une Rumeur concernant le jeu Final Fantasy VII Remake :Il semblerait que l'on ne pourra pas jouer au jeu, du moins sa pemière partie cette année. En effet, il semblerait que celle-ci sortirait en 2019. En attendant une future confirmation, on pourra jouer cette année aux jeux de Square-Enix, Dragon Quest XI et Kingdom Hearts III, entre autres...Source : https://www.true-gaming.net/home/360660/

posted the 01/27/2018 at 02:50 PM by link49