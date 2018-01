Mon Bordel Perso

Devilman (1972) Opening with version song of Devilman Crybaby

Bonjour à tous ! D'habitude je fais pas d'articles dans ce genre la, mais je viens de finir Devilman ... et BORDEL ca fait longtemps qu'un anime m'a retourné de cette maniére !C'est simple : le scénario, l'animation, et l'ost sont PARFAIT ! Et les thématiques traités dans l'animé sont rarement aussi exploités dans un anime. Et je comprends mieux certains mangas ou viennent leur sources d'inspiration (Prasites, Berserk...)C'est simple à chaque fois que j'entend une musique de Devilman je suis comme ça :Blague à part, pour ceux qu'ils ont vu, vous en pensez quoi ?